Oroscopo Gemelli del 20 aprile 2018

Oroscopo del 20 aprile 2018 per i nati sotto il segno dei Gemelli:

riflettere ed eliminare…

L’arrivo del Sole in Toro, rende ideali le prossime 4 settimane per riflettere ed eliminare il bagaglio emotivo, ossia problemi emotivi irrisolti. Alcune sensazioni, infatti, vengono a galla e avrete l’opportunità di affrontarle e sentirvi più liberi! Infine, Venere – venerdì – sbarcherà nel vostro segno: denaro e amore saranno in primo piano, al riguardo vi farete alcune domande.

