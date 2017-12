Oroscopo Gemelli del 20 dicembre 2017

Oroscopo del 20 dicembre 2017 per i nati sotto il segno dei Gemelli:

eliminare ciò che è inutile…

Eterni adolescenti dello zodiaco, non amate il vecchio e saggio Saturno, vi sembra una vera lagna. Eppure, sarà utile a raddrizzare la vostra situazione, soprattutto sul fronte finanze, settore che per voi è sempre fonte di problemi. Non solo: incoraggerà una profonda traformazione interiore che inciderà anche sugli eventi esterni, tra cui eliminare ciò che nella vostra vita è ormai inutile.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]