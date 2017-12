Oroscopo Gemelli del 21 dicembre 2017

Oroscopo del 21 dicembre 2017 per i nati sotto il segno dei Gemelli:

il tempo è un alleato e non…

Se volete vivere bene questo periodo, da cui trarrete importanti benefici, dovete considerare il tempo con un alleato e non come un nemico. Avvertite, infatti l’impatto di Sole e Saturno in Capricorno: il transito punta i riflettori sull’atteggiamento che avete rispetto al denaro e insegnerà, seppure talvolta in modo duro, come non cacciarvi più in situazioni difficili.

