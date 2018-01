Oroscopo Gemelli del 21 gennaio 2018

Oroscopo del 21 gennaio 2018 per i nati sotto il segno dei Gemelli:

scacciare il malumore…

Una giornata diversa dalle altre: potreste incontrare delle persone che abitano in un posto che non conoscete e che vi piacerà. Ma potreste anche organizzare una festicciola tra amici che avrà il pregio di scacciare il malumore. In ogni caso, tutto oggi potrebbe sembrarvi un po’ diverso o nuovo. Terza decade: una domenica in famiglia? In questo caso vi annoierete e non poco…

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]