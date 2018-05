Oroscopo Gemelli del 21 maggio 2018

Oroscopo del 21 maggio 2018 per i nati sotto il segno dei Gemelli:

un nuovo lavoro…

Buon compleanno, Gemelli! Il Sole oggi entra nel vostro segno e con la presenza di Marte in Acquario, anche se dovrete impegnarvi al massimo, raggiungerete un obbiettivo o concretizzerete un progetto che vi sta a cuore. Potrebbero anche proporvi un lavoro in un settore che non conoscete, non esitate ad accettare poiché vi permetterà di scoprire un nuovo mondo.

