Oroscopo Gemelli del 22 aprile 2018

Oroscopo del 22 aprile 2018 per i nati sotto il segno dei Gemelli:

evitate passi falsi…

La congiunzione Marte-Plutone in Capricorno non è tenera e si piazza nel vostro settore finanziario. Non fate passi falsi! Che si tratti della banca o degli amici, evitate di chiedere prestiti poiché non ricevereste la risposta sperata… Non è escluso, infine, che il transito segnali una sorta di scandalo da gestire nel lavoro o delle rivelazioni che potrebbero avere un impatto sulla vostra reputazione.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]