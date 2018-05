Oroscopo Gemelli del 22 maggio 2018

Oroscopo del 22 maggio 2018 per i nati sotto il segno dei Gemelli:

stanchi…

Con la Luna in Vergine non vi sentite in forma, forse avete dormito male, ed è probabile andiate al lavoro arrancando. Il Gemelli solitamente dorme poco, il che non impedisce di ricaricare le energie ma oggi, al risveglio, vi sentirete stanchi, affaticati. Per fortuna, nel corso della giornata, grazie a Marte in Acquario ritroverete le energie, vi sentirete motivati!

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com