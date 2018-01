Oroscopo Gemelli del 23 gennaio 2018

Oroscopo del 23 gennaio 2018 per i nati sotto il segno dei Gemelli:

la strana sensazione…

Rispetto a un progetto, un’idea, riemerge la bizzarra sensazione di voler andare avanti a tutti i costi. Non è detto che, per ora, premere il pedale dell’acceleratore sia la mossa giusta: abbandonatelo momentaneamente e canalizzate le energie in altre situazioni. Quali? Cambiare disposizione ai mobili della casa, ad esempio, o ancora fare jogging nel verde.

