Oroscopo Gemelli del 23 maggio 2018

Oroscopo del 23 maggio 2018 per i nati sotto il segno dei Gemelli:

un po’ nervosi ma…

La Luna in Vergine vi rende sempre un po’ nervosi e soprattutto oggi vi offenderete al minimo commento che ritenete negativo. Ma si tratta solo di uno stato d’animo passeggero, in realtà l’aspetto positivo di Marte sul piano pratico fa arrivare un miglioramento. Alcuni Gemelli, ad esempio potrebbero frequentare un corso di formazione o uno stage per apprendere una nuova tecnologia che si rivelerà molto proficua.

