Oroscopo Gemelli del 23 novembre 2017

Oroscopo del 23 novembre 2017 per i nati sotto il segno dei Gemelli:

la mossa giusta…

Mercurio vi suggerisce di tenere le orecchie aperte: una persona oggi potrebbe dire qualcosa su cui riflettere o rivelarsi la risposta a un problema che non vi lascia in pace. Vi darà l’opportunità di fare la mossa giusta! In ogni caso, evitate di fare le cose di fretta: avete tempo ed è inutile mettervi sotto pressione. Spesso per sbarazzarvi di alcune questioni, vi muovete velocemente…

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]