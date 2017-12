Oroscopo Gemelli del 24 dicembre 2017

Oroscopo del 24 dicembre 2017 per i nati sotto il segno dei Gemelli:

mille cose da fare…

Oggi non starete fermi un attimo: mille cose da fare per organizzare il cenone natalizio e, forse, non sarete abbastanza aiutati da chi vi circonda. Potrebbe anche essere che siate offesi con una persona e, oggi o domani, non sia la benvenuta ai festeggiamenti… Seconda decade: riprendete i contatti con un amico o un familiare, con cui c’è stato un malinteso.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]