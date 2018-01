Oroscopo Gemelli del 24 gennaio 2018

Oroscopo del 24 gennaio 2018 per i nati sotto il segno dei Gemelli:

non mischiatevi…

Cercate di non mischiarvi eccessivamente negli affari degli altri, anche se dovesse affacciarsi la sensazione di fare del bene: rischiate di sentirvi dire che la questione non vi riguarda! Oggi, avete tutto l’interesse a rimanere un po’ in disparte… Seconda decade: fatto incredibile, oggi siete aggrediti dalla pigrizia, non avete voglia di alzare un dito.

