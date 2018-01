Oroscopo Gemelli del 25 gennaio 2018

Oroscopo del 25 gennaio 2018 per i nati sotto il segno dei Gemelli:

indispensabili…

La congiunzione Sole-Venere continua a farsi sentire positivamente: avete la sensazione, nel lavoro o nella vita personale, di essere assolutamente indispensabili. E’ un aspetto temporaneo ma avrà l’effetto di vedervi più aperti ad alcuni cambiamenti che sfoceranno in qualcosa di buono. Terza decade: è una fase in cui non sapete più cosa fare per rimettere le cose a posto nel lavoro o nella vita privata.

