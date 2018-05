Oroscopo Gemelli del 25 maggio 2018

Oroscopo del 25 maggio 2018 per i nati sotto il segno dei Gemelli:

un momento delicato per…

Venere e Saturno sono in dissonanza fino a domenica: è possibile che il fine settimana non sia all’insegna dell’allegria e alcuni Gemelli avvertono un senso di solitudine, la mancanza di attenzioni. Ma, come già detto, Venere oltre che l’amore, rappresenta l’amor proprio, il denaro. E può essere che quest’ultimo settore attraversi un momento delicato. Non è escluso che guadagniate di più ma spendiate anche di più e il risultato non cambia…

