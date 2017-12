Oroscopo Gemelli del 26 dicembre 2017

Oroscopo del 26 dicembre 2017 per i nati sotto il segno dei Gemelli:

pronti a dare buoni consigli ma…

Di buonumore, amichevoli e pronti a dare buoni consigli ma… dite ciò che pensate e non quello che desidera sentir dire chi avete di fronte. Non è escluso che concludiate un buon affare o vi facciano un’offerta. Infine, una conversazione può ristabilire una comunicazione migliore con una persona cara… Prima decade: una questione amorosa, per due o tre giorni potrebbe preoccuparvi.

