Oroscopo Gemelli del 26 gennaio 2018

Oroscopo del 26 gennaio 2018 per i nati sotto il segno dei Gemelli:

controllare la collera…

Marte sbarca in Sagittario e fino al 17 febbraio siete pregati di essere accomodanti e controllare la collera. Sarete molto competitivi per cui fate attenzione a non esplodere ovunque e con chiunque: potreste trovarvi di fronte a persone con reazioni imprevedibili e talvolta sproporzionate. Ma nel corso del transito non è escluso siate costretti a prendere una decisione o risolvere definitivamente alcuni problemi di coppia.

