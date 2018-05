Oroscopo Gemelli del 26 maggio 2018

Oroscopo del 26 maggio 2018 per i nati sotto il segno dei Gemelli:

non sarete liberi di…

Fine settimana in cui non sarete liberi di fare ciò che volete, forse dovrete portare a termine un lavoro o sarete occupati a dare una mano a un amico o un familiare. E vi direte di aver preso l’impegno con un po’ di leggerezza… Nel frattempo, Marte è in dissonanza con Urano e l’aspetto può segnalare anche tensione negli affari di cuore.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com