Oroscopo Gemelli del 27 dicembre 2017

Oroscopo del 27 dicembre 2017 per i nati sotto il segno dei Gemelli:

maturi e responsabili…

Oggi stupirete chi vi circonda. Perché? Vi preoccuperete più degli altri che di voi stessi! Qualcosa in voi è cambiata, dopo la dissonanza di Saturno in Sagittario, siete diventati più maturi e responsabili: le difficoltà vi hanno fatto crescere. Seconda decade: Piedi per terra, lavoro o vita privata, non inseguite speranze utopiche poiché rimarreste delusi.

