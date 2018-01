Oroscopo Gemelli del 27 gennaio 2018

Oroscopo del 27 gennaio 2018 per i nati sotto il segno dei Gemelli:

interessati a…

La Luna sbarca nel vostro segno ed è in buon aspetto con i pianeti in Acquario: per cui vi sentirete circondati dalle persone giuste e forse pensate a una in particolare… Probabilmente siete interessati a qualcuno ma il consiglio è quello di stare in allerta: potrebbe essere un seduttore seriale o un manipolatore. Il che non esclude che trascorriate momenti piacevoli. L’importante è essere cauti.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]