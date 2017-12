Oroscopo Gemelli del 28 dicembre 2017

Oroscopo del 28 dicembre 2017 per i nati sotto il segno dei Gemelli:

discrezione…

Giornata che dovrebbe spingervi alla discrezione, alla riservatezza su due aspetti collegati a Venere: amore e denaro. In amore, se avete un dubbio non fate niente prima di avere la conferma che sia davvero fondato; per quanto riguarda il denaro, siete pregati di non lamentarvi né vantarvi. Seconda decade: dovete o non prendere seriamente in considerazione una proposta? Riflettete bene.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]