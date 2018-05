Oroscopo Gemelli del 28 maggio 2018

Oroscopo del 28 maggio 2018 per i nati sotto il segno dei Gemelli:

le soluzioni ai problemi…

Con Urano in Toro, potreste scoprire di conoscere alcune cose senza sapere come e perché. Le soluzioni a problemi di poco conto o più importanti, potrebbero infatti arrivare in un lampo, un colpo di genio e rivelarsi straordinariamente efficaci. L’aspetto astrale, tuttavia è all’insegna dell’imprevedibilità e potrebbe anche manifestarsi facendo arrivare eventi inattesi che alterano un pochino il vostro percorso.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com