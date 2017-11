Oroscopo Gemelli del 28 novembre 2017

Oroscopo del 28 novembre 2017 per i nati sotto il segno dei Gemelli:

mollare la presa per…

Per progredire quanto desiderate, dovete mollare la presa su qualcosa: ed è la cosa più difficile. Siete infatti aggrappati ad alcuni vantaggi ottenuti e, mollando, persuasi di perderli. E’ un errore: ce ne saranno altri! Su un altro piano, è una giornata all’insegna dell’amicizia: serata in buona compagnia… Seconda decade: attenzione, rischiate di prendere lucciole per lanterne.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]