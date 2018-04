Oroscopo Gemelli del 29 aprile 2018

Oroscopo del 29 aprile 2018 per i nati sotto il segno dei Gemelli:

domenica poco riposante ma…

Giardinaggio, fai-da-te, mettere ordine nelle carte: è una domenica in cui avrete parecchie cose da fare e non sarà un giorno probabilmente riposante. Dovrete lavorare duro! C’è da dire che, data la presenza di Venere nel vostro segno, troverete comunque tempo da dedicare alla persona amata. Terza decade: in coppia potrebbe esserci una piccola crisi.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]