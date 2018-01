Oroscopo Gemelli del 29 gennaio 2018

Oroscopo del 29 gennaio 2018 per i nati sotto il segno dei Gemelli:

sgombrare il campo dagli equivoci…

E’ un buon momento per parlare apertamente, sgombrare il campo dagli equivoci, sia nella vita privata che lavorativa. Non sarà facile dire ciò che avete nel cuore – vi ricordiamo in ogni caso di essere sempre molto diplomatici e avere rispetto per chiunque – ma otterrete un risultato positivo e vi sentirete meno frustrati. E’ la giornata giusta, inoltre, per eliminare qualche abitudine negativa e voi sapete sicuramente qual è.

