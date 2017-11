Oroscopo Gemelli del 29 novembre 2017

Oroscopo del 29 novembre 2017 per i nati sotto il segno dei Gemelli:

un consiglio non va ignorato…

Oggi non accettate critiche né consigli ma se un amico o un familiare vi indicano un errore rispetto a una situazione, evitate di irritarvi. Possibile che in ciò che dicono ci sia un pizzico di verità che, preso con lo spirito giusto, potrebbe essere di grande aiuto. Anche se avreste voglia di ignorare il consiglio, gli astri vi suggeriscono di prenderlo in considerazione. Seconda decade: occhio alle vane promesse, rischiate di rimanere delusi.

