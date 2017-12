Oroscopo Gemelli del 3 dicembre 2017

Oroscopo del 3 dicembre 2017 per i nati sotto il segno dei Gemelli:

a bocce ferme…

Plenilunio nel vostro segno e imporrete delle condizioni per essere in sintonia con l’altro/a e se una non sarà rispettata ciao ciao serenità.

L’atmosfera astrale odierna, inoltre, è abbastanza confusa: l’aspetta che la Luna forma con Nettuno vi impedisce di dare le risposte che gli altri stanno aspettando ma per il momento è meglio non muovervi!

