Oroscopo Gemelli del 3 febbraio 2018

Oroscopo del 3 febbraio 2018 per i nati sotto il segno dei Gemelli:

rompiscatole in vista…

Marte si oppone al vostro segno per cui, occhio a beccarvi virus di stagione o alle persone che rompono le scatole. La cosa migliore è non dare troppo spazio agli importuni, parlare con loro solo se strettamente indispensabile altrimenti ne approfitteranno per attaccare bottone per ore; il che vi impedirebbe in casa o sul lavoro, di fare quanto dovreste…

