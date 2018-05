Oroscopo Gemelli del 3 maggio 2018

Oroscopo del 3 maggio 2018 per i nati sotto il segno dei Gemelli:

non accettate automaticamente…

Chi vi circonda, apprezza la vostra compagnia, gli amici sono fonte di piacere. Tuttavia Venere sta iniziando una dissonanza con Saturno: l’aspetto accentua la vostra ingenuità sul fronte sentimentale, anche se non è escluso che il problema potrebbe manifestarsi rispetto al denaro. In entrambi casi fate attenzione, non accettate automaticamente ciò che gli altri vi chiedono.

