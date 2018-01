Oroscopo Gemelli del 30 gennaio 2018

Oroscopo del 30 gennaio 2018 per i nati sotto il segno dei Gemelli:

incerti…

Il Plenilunio odierno in Leone vi fa sentire un po’ sperduti, incerti tra ciò che vi si dice e ciò che invece provate voi. Dovreste fare una distinzione ma è pur vero che Nettuno in Pesci vi rende influenzabili e ad avere ragione è l’ultimo a parlare… Cercate di non aderire a tutto ciò che vi si dice e sviluppare invece, opinioni personali.

