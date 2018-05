Oroscopo Gemelli del 30 maggio 2018

Oroscopo del 30 maggio 2018 per i nati sotto il segno dei Gemelli:

senso dell’umorismo cattivello…

Osservatori e più curiosi che mai, molto loquaci e l’armonia tra Mercurio nel vostro segno con Marte, lascia pensare che avrete un senso dell’umorismo cattivello. Non ne farete passare una, ogni cosa sarà un buon motivo per fare una battuta non sempre corretta… I neuroni sono in ebollizione al punto che avrete difficoltà ad addormentarvi. Infine, con il transito, sono favoriti i contatti, spostamenti e incontri.

