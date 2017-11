Oroscopo Gemelli del 30 novembre 2017

Oroscopo del 30 novembre 2017 per i nati sotto il segno dei Gemelli:

chi vi circonda…

In questo momento, le persone che vi circondano potrebbero sembrarvi, e forse essere davvero, non del tutto affidabili. Forse si sentono semplicemente bloccate o limitate nel movimento e voi, pensare che vi stiano respingendo. Parlatene apertamente, ma con calma, se volete chiarire la situazione. Seconda decade: in questi giorni evitate di prendere decisioni, anche minori, poiché rischiate di commettere un errore.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]