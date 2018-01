Oroscopo Gemelli del 31 gennaio 2018

Oroscopo del 31 gennaio 2018 per i nati sotto il segno dei Gemelli:

sinceri ma…

Con Mercurio in Acquario, sembrerete le persone più sincere e spontanee del mondo ma, in realtà, avrete un obbiettivo, calcolato o meno: concedere fiducia apertamente al vostro interlocutore, in vista di una trattativa o di una richiesta da parte. Attenzione all’effetto boomerang di Mercurio: può rendervi molto sicuri delle opinioni e incitarvi a imporle a tutti i costi!

