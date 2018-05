Oroscopo Gemelli del 31 maggio 2018

Oroscopo del 31 maggio 2018 per i nati sotto il segno dei Gemelli:

prendere le situazioni più seriamente…

I pianeti, a voi parlano di denaro: probabile sia arrivata una fattura o una somma da recuperare ma in entrambi i casi non trascinate la questione. Gli astri, inoltre, vi invitano a prendere le situazioni più seriamente e ci sarà una persona che vi richiamerà al dovere: detestate che vi facciano la morale ma non potrete far altro che darle ragione e muovervi di conseguenza.

