Oroscopo Gemelli del 4 dicembre 2017

Oroscopo del 4 dicembre 2017 per i nati sotto il segno dei Gemelli:

occhio a gelosie e invidie…

Giove risolleva qualsiasi situazione lavorativa! In ogni caso, non è escluso che un collega vi provochi, cerchi la lite: non siete al riparo da gelosie e invidie ma, solitamente, non fate attenzione a questo tipo di cose. Ora, al contrario, dovete essere vigili! Prima decade: vita sociale molto piacevole e da oggi a sabato è possibile un invito divertente.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]