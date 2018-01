Oroscopo Gemelli del 4 gennaio 2018

Oroscopo del 4 gennaio 2018 per i nati sotto il segno dei Gemelli:

nuove soluzioni…

In piena fase di revisione, avete belle idee per trovare nuove soluzioni a vecchi problemi. Senza contare l’entusiasmo e la fiducia rispetto a una nuova iniziativa o un progetto: l’importante è che procediate in modo ordinato, seguendo uno schema. Seconda decade: potrebbe esserci un’entrata di denaro che, tuttavia, volerà via così come è arrivata…

