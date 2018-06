Oroscopo Gemelli del 4 giugno 2018

Oroscopo del 4 giugno 2018 per i nati sotto il segno dei Gemelli:

occhio alle informazioni false…

Sole e Mercurio nel vostro segno accentuano la curiosità, avrete voglia di essere messi al corrente di tutto! Ma occhio alle informazioni false… A partire da martedì, infatti, i due pianeti saranno in dissonanza con Nettuno e non si può certo dire che ci sarà sincerità e verità. Qualcuno potrebbe raccontarvi menzogne o sarete voi che non direte la verità.

