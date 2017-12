Oroscopo Gemelli del 5 dicembre 2017

Oroscopo del 5 dicembre 2017 per i nati sotto il segno dei Gemelli:

molti sforzi per…

Spendete molto ma non sempre si tratta di denaro, a volte spendete quintali di energie per farvi accettare in un ambiente o da una persona. E oggi, farete parecchi sforzi poiché vorrete assolutamente entrare nelle grazie di qualcuno… In ogni caso, occhio a tutto ciò che brilla, potrebbe non meritare la vostra fiducia. Terza decade: e se rinunciare a quella che vi sembra una buona idea fosse invece la mossa giusta?

