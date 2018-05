Oroscopo Gemelli del 5 maggio 2018

Oroscopo del 5 maggio 2018 per i nati sotto il segno dei Gemelli:

evitate di…

La dissonanza Venere-Nettuno vi fa entrare in una zona di turbolenza: evitate, assolutamente, che si tratti di familiari, amici o colleghi di farvi influenzare. Abbiamo già parlato dei passaggi astrali che vi impediscono, in questo momento, di costruire in modo solido: dovete prendere coscienza del fatto che forse i responsabili siete proprio voi.

