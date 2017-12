Oroscopo Gemelli del 6 dicembre 2017

Oroscopo del 6 dicembre 2017 per i nati sotto il segno dei Gemelli:

siete nel giusto…

Avete grandi idee per quanto riguarda i progetti personali, puntate in alto: siete pregati di non prendere in considerazione le altrui opinioni, soprattutto di chi critica un vostro progetto. Andate avanti, fate di testa vostra e proverete alle persone che siete nel giusto! Seconda decade: difficoltà a stabilizzare la situazione personale e i problemi di denaro rispecchiano ciò che, al momento, state vivendo.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]