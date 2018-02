Oroscopo Gemelli del 6 febbraio 2018

Oroscopo del 6 febbraio 2018 per i nati sotto il segno dei Gemelli:

gran bisogno di libertà ma…

Lo diciamo senza giri di parole: non è la giornata più divertente della settimana, avete un gran bisogno di spazio e libertà e il lavoro vi sembrerà una prigione. La colpa, per così dire, è dei pianeti in Acquario: vivete qualsiasi costrizione, anche minima, come una privazione della libertà… Prima decade: occhio a beccarvi un virus di stagione.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]