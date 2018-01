Oroscopo Gemelli del 6 gennaio 2018

Oroscopo del 6 gennaio 2018 per i nati sotto il segno dei Gemelli:

meglio essere ragionevoli…

In voi ci sono due Gemelli: uno ragionevole e l’altro che non lo è. Non lasciate che quest’ultimo prenda il sopravvento, soprattutto se si tratta di una spesa… E ancor di più se la spesa riguarda la casa: la parte ragionevole deve avere la meglio così che rimaniate entro certi limiti! Terza decade: c’è l’opportunità di sviluppare al meglio il vostro lavoro.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]