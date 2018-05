Oroscopo Gemelli del 6 maggio 2018

Oroscopo del 6 maggio 2018 per i nati sotto il segno dei Gemelli:

l’affetto degli amici…

La domenica inizia con uno stato d’animo un po’ malinconico ma via via, con l’arrivo della Luna in Acquario, starete meglio. Probabile che in serata ci sia una riunione, un incontro piacevole con degli amici e vi sentirete al top, soddisfatti dei rapporti affettuosi che avete stabilito. Ma non è escluso che qualche Gemelli abbia preso dei giorni di ferie e si conceda un viaggetto.

