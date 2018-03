Oroscopo Gemelli del 6 marzo 2018

Oroscopo del 6 marzo 2018 per i nati sotto il segno dei Gemelli:

chiedete e…

Mercurio e Venere in Ariete vi proteggono: se avete bisogno di un aiuto dovrete solo chiedere o, se la cosa riguarda voi, siate presenti. Il fatto non vi peserà poiché avete voglia di essere solidali con chi vi circonda ma, ed è normale, vi aspetterete lo stesso atteggiamento da parte degli altri. In ogni caso, attenzione a fare promesse alla leggera e che poi non potreste mantenere.

