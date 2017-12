Oroscopo Gemelli del 7 dicembre 2017

Oroscopo del 7 dicembre 2017 per i nati sotto il segno dei Gemelli:

una proposta d’amore o…

Luna in Leone è in buon aspetto con Venere e potrebbe arriva una proposta d’amore, un incontro piacevole o momenti teneri con il partner. Dovete solo continuare a gestire attentamente il denaro… Più in generale, se avete un problema questo è il momento giusto per risolverlo! Seconda decade: non si capisce come facciate ma, nella maggior parte dei casi, riuscite a cadere sempre in piedi.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]