Oroscopo Gemelli del 7 febbraio 2018

Oroscopo del 7 febbraio 2018 per i nati sotto il segno dei Gemelli:

necessario rivedere…

Non è una fase tranquilla, vi innervosite in un secondo soprattutto nel lavoro, in cui qualcuno potrebbe fare una critica di troppo. E avrete difficoltà ad ammettere poiché non capirete bene il motivo… Secondo voi, non avete fatto nulla di sbagliato. Inoltre, alla luce di nuove informazioni, potrebbe essere necessario rivedere alcune decisioni: e anche qui sarà indispensabile ammettere di aver commesso un errore.

