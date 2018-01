Oroscopo Gemelli del 7 gennaio 2018

Oroscopo del 7 gennaio 2018 per i nati sotto il segno dei Gemelli:

bei sentimenti ma…

Bei sentimenti nei confronti di una persona che, forse, conoscete da tempo e che vi piace. Non solo, capirete che l’altro/a non è indifferente al vostro fascino: è un aspetto temporaneo dovuto alla Luna. Per cui anche se pensate che la conquista sia cosa fatta, meglio non vendere la pelle dell’orso… Seconda decade: ancora molto contrariati da un’ingiustizia.

