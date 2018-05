Oroscopo Gemelli del 7 maggio 2018

Oroscopo del 7 maggio 2018 per i nati sotto il segno dei Gemelli:

dritti per la vostra strada…

Venere nel vostro segno è in dissonanza con Nettuno: il consiglio è quello di andare dritti per la vostra strada. Ossia, non permettere che qualcuno vi influenzi, comprese le persone a cui volete bene. In questo momento, inoltre, non fidatevi dell’istinto poiché potrebbe far commettere degli errori. Fino a venerdì non prendete decisioni importanti.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]