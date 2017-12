Oroscopo Gemelli del 8 dicembre 2017

Angelino Alfano, neanche ponti d'oro a nemico che fugge...

Angelino Alfano al prossimo giro non sarà candidato, quindi non sarà in Parlamento e non sarà neanche ministro. Molla, si chiama fuori. Lui, lo stesso Angelino Alfano che da forse cinque governi e quattro legislature più o meno c'era sempre. Stava con Berlusconi, di cui a un certo punto fu indicato come il cosiddetto "delfino". E' stato da solo, è stato con Renzi, ora è di nuovo solo.