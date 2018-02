Oroscopo Gemelli del 8 febbraio 2018

Oroscopo del 8 febbraio 2018 per i nati sotto il segno dei Gemelli:

un battibecco…

La Luna incontra Marte e potrebbe segnalare una piccola disputa con la persona amata o un battibecco con un collega… Quando si tratta della Luna e di Marte le tensioni non non durano a lungo, salvo quando il pianeta rosso è retrogrado ma non è questo il caso. Cercate tuttavia di non esasperare i toni, soprattutto se si tratta di un rimprovero che ritenete ingiusto. Evitate che a prendere il sopravvento siano le emozioni.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]