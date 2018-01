Oroscopo Gemelli del 8 gennaio 2018

Oroscopo del 8 gennaio 2018 per i nati sotto il segno dei Gemelli:

mollare qualcosa ma…

E’ un momento abbastanza pieno di impegni ma sicuramente il 2018 è iniziato in modo positivo. Potreste essere entusiasti delle possibilità a vstra disposizione ma, per trarne vantaggio, forse sarete costretti a mollare qualcosa ed è qui che forse, darete prova di resistenza. Rilassatevi, praticate yoga, fate lunghe passeggiate: vi aiuteranno a superare questo processo in modo più facile.

